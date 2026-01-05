﻿
Спорт

Іриски роблять хід: чому Віталій Миколенко не залишить Ліверпуль найближчим часом

Англійський "Евертон" прийняв остаточне рішення щодо подальшої співпраці із захисником збірної України Віталієм Миколенком. Попри активні чутки про можливий трансфер до турецького Галатасарая, футболіст залишиться у складі ірисок.

Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, інформація про переїзд 26-річного захисника до чемпіонату Туреччини не відповідає дійсності. Сам гравець налаштований продовжувати кар'єру виключно в межах топ-5 європейських ліг.

Поточна угода українця розрахована до завершення сезону 2025/26, проте керівництво ліверпульського клубу вирішило скористатися опцією автоматичного продовження. Це дозволить зберегти Миколенка в команді щонайменше до літа 2027 року. Раніше про намір залишити захисника у складі неодноразово заявляв і головний тренер Девід Моєс.

Нагадаємо, Віталій Миколенко став гравцем Евертона у січні 2022 року, перейшовши з київського Динамо за 23,5 млн євро. У поточному сезоні на рахунку футболіста 19 матчів у всіх турнірах.

 Автор: Галина Роюк

