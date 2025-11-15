Ядерная активизация и карибская эскалация: почему Трамп охладел к мирному урегулированию по Украине

В четверг, 13 ноября, стало известно о том, что Вашингтон рассматривает предложение страны-агрессора России о продлении количественных потолков двустороннего Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год и более после истечения срока действия этого соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, добавив при этом, что перед Штатами, помимо этого тематического кейса, сейчас стоят и другие, не менее важные геополитические задачи, решение которых требует максимальной концентрации. Детали – далее в материале ForUA.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал накануне путинскую инициативу по сохранению количественных ограничений в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). До этого в Белом доме ограничивались несколькими словами: сначала пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт назвала это предложение "достаточно хорошим", а затем и сам хозяин Овального кабинета сказал, что считает инициативу Кремля "хорошей идеей". Собственно, этими лаконичными публичными репликами американские официальные лица до сих пор ограничивались, но в четверг, 13 ноября, вопрос несколько развёрнуто прокомментировал Марко Рубио. Из его заявления следует, что предложение международно признанного преступника Путина сейчас "активно обсуждается" внутри Белого дома.

"Они (русские – Ред.) публично выразили некоторый интерес к продлению ограничений в рамках ДСНВ. Так что мы это действительно рассматриваем и живо обсуждаем, взвешивая все нюансы. Но, отмечу, мы чётко отделяем это от всего украинского контекста", – сказал госсекретарь США, общаясь с журналистами. Как метко отмечает по этому поводу издание Politico, "Путину не удалось разыграть ядерную карту и полностью перемешать колоду, введя президента Трампа в лабиринты, играющие против Украины".

Попутно напомним, что не далее как 22 сентября Путин предложил США на год и более сохранить количественные потолки ДСНВ, истекающего 5 февраля 2026 года. По словам главы Кремля, это позволит "не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности". В данном случае речь идёт о том, чтобы и после истечения срока действия этого договора сохранить лимиты на стратегические наступательные вооружения – ядерные боезаряды и их носители: 700 единиц развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков, 1550 развёрнутых ядерных боезарядов и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР и БРПЛ.

На днях главный российский дипломат Лавров в ходе пресс-конференции заявил следующее: "Для того чтобы Соединённые Штаты поддержали наш подход, нужно просто, чтобы США сказали, что не будут повышать количественные уровни ДСНВ в течение года. Этот год позволил бы сторонам остыть, проанализировать ситуацию, перестать всё мерить через украинский аршин и посмотреть на ответственность великих держав за глобальную безопасность, стабильность, прежде всего с точки зрения недопущения ядерной войны. Мы к этому готовы".

В то же время секретарь росСовбеза Шойгу в четверг, 13 ноября, предупредил, что у России и США "осталось не так много времени, чтобы сохранить одну из ключевых основ глобальной стабильности". "Мы очень ждём сигналов из Белого дома", – заявил он. "Прокачал" накануне ядерный тематический кейс и постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов. В частности, отметив, что пока "нет никаких признаков" того, что американцы примут российское предложение по ДСНВ, он констатировал: "Если эти лимиты на стратегические наступательные вооружения будут де-факто отменены и не будет даже устной договорённости о том, что количественные ограничения по ДСНВ будут соблюдаться, возникнет риск того, что ситуация пойдёт вразнос".

То есть, как видим, российская сторона, о чём наглядно свидетельствует вышеприведённое заявление Лаврова, пытается максимально привязать ядерный вопрос к кейсу мирного урегулирования по Украине. Впрочем, как справедливо отмечает CNN, фокус Белого дома, "к счастью для Украины" сейчас сосредоточен на Карибском бассейне, "иначе Трамп в который раз проглотил бы ядерную наживку Москвы, усиливая взамен давление на Киев".

Действительно, южное командование ВС США, отвечающее за Латинскую Америку и Карибский бассейн, получило в своё распоряжение авианосную группу во главе с новейшим и самым большим в мире авианосцем Gerald R. Ford. В частности, авианосец Gerald R. Ford с более чем 4 тысячами военнослужащих на борту и десятками боевых самолётов, до недавнего времени находившийся в Северном море, во вторник, 11 ноября, вошёл в бассейн Карибского моря в сопровождении ракетных эсминцев и других боевых и вспомогательных кораблей. До этого момента в районе Пуэрто-Рико, граничащего с Венесуэлой, уже находилось около десятка истребителей F-35, атомная подводная лодка и восемь военных кораблей. С прибытием авианосной группы в регионе сформировалась самая крупная военная группировка США с момента американского вторжения в Панаму в 1989 году.

"Эти силы укрепят и расширят существующие возможности по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также по разгрому и ликвидации транснациональных преступных организаций", – отметил представитель Пентагона Шон Парнелл. Такая масштабно-радикальная борьба с наркоторговцами, занимающимися контрабандой в водах Карибского бассейна и Тихого океана, стала инициативой лично президента Трампа, добавил он.

Отметим, что с сентября США уже нанесли несколько авиаударов по судам предполагаемых наркоторговцев у побережья Венесуэлы, чья власть, по убеждению господина Трампа, контролирует наркокартель Cartel de los Soles. В результате погибло по меньшей мере 76 человек. На днях аналогичные удары были нанесены и по судам вероятных наркоторговцев в Тихом океане, что привело к гибели ещё шести человек. При этом старый-новый хозяин Овального кабинета неизменно подчёркивает, что цель оправдывает средства. В частности, в недавнем интервью CBS он отметил, что "каждое из этих уничтоженных судов убивает наркотиками 25 тысяч человек и уничтожает семьи по всей нашей стране".

Между тем, в Венесуэле заявляют, что под видом борьбы с наркотрафиком США начали агрессию против суверенного государства с конечной целью отстранить от власти Николаса Мадуро. Назвав американское военное присутствие в регионе "величайшей угрозой, с которой континент сталкивался за последние 100 лет", Мадуро объявил о "массовом развёртывании" сухопутных, морских, воздушных и ракетных войск для противодействия американским военным у побережья страны.

The Washington Post сообщает, что на фоне военного давления со стороны США Николас Мадуро обратился за помощью к России, Китаю и Ирану. У Москвы он якобы запросил поставки ракет для ПВО, радаров и модернизированных самолётов, у Пекина – расширение военно-технического сотрудничества для противодействия возможному нападению со стороны США, а у Тегерана – устройства для обнаружения и глушения БПЛА. В указанных государствах информацию влиятельного американского издания не подтверждали, но и не опровергали.

Тем временем, действия американцев в Карибском море уже столкнулись с серьёзной критикой, причём даже со стороны союзных стран. "Мы с большой озабоченностью наблюдаем за военными операциями в Карибском регионе, поскольку они игнорируют международное право", – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на недавней встрече глав МИД стран G7 в Южном Онтарио. Главный французский дипломат также добавил, что идентичную позицию занимают "другие коллеги из других государств".