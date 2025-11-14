Нова загроза на полі бою: ворог запускає “невразливі” для РЕБ дрони

Російські окупаційні війська почали використовувати на фронті нові типи ударних дронів великої дальності, які керуються за допомогою оптоволоконного кабелю та практично не піддаються засобам радіоелектронної боротьби. Ці безпілотники становлять особливу загрозу для логістики України. Про це пише Business Insider із посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За словами міністра, наразі Росія застосовує дрони на оптоволокні з дальністю до 50 км — значно більшою, ніж у більшості відомих БПЛА такого типу, здатних долати 15–25 км. «Це дійсно впливає на нашу логістику», — наголосив Федоров. Він зазначив, що Україна вже працює над технологіями протидії таким дронам і тестує різні концепції спільно з бойовими підрозділами.

Раніше FPV-дрони керувалися лише радіосигналами, які легко глушилися на полі бою. Натомість оптоволоконні дрони використовують довгі тонкі кабелі, що забезпечують стабільний зв’язок між оператором і безпілотником. Це робить їх практично невразливими до РЕБ і, відповідно, значно небезпечнішими. Єдиний реальний спосіб знищити такий дрон — збити його вогнем зі стрілецької зброї, що вимагає надзвичайної точності та швидкої реакції.

Федоров зазначив, що в деяких секторах фронту ці дрони вже становлять загрозу критично важливим маршрутам постачання. Щоб зменшити ризики, українські військові навіть почали накривати транспортні засоби спеціальними сітками.

Попри високу дальність, такі дрони мають істотні обмеження. За словами міністра, вони: чутливі до вітру, важкі в управлінні, змушені долати фізичні перешкоди з кабелем, несуть велику котушку з оптоволокном, що зменшує швидкість та маневреність.

Експерти також зазначають, що збільшення дальності понад 40 км — можливе, але призводить до компромісів між вагою кабелю та розміром боєголовки.

Федоров повідомив, що Україна розробляє кілька підходів для боротьби з цією новою загрозою. Серед них:

- створення перехоплювачів “hit-to-kill”,

- організація засідок на маршрутах польоту,

- спроби перерізати оптоволоконний кабель, що з’єднує дрон з оператором.

«Ми шукаємо протидію, і це, ймовірно, ще більше підштовхне поле бою до використання автономних дронів — і це наступний етап цієї війни», — підсумував міністр.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні з’явилася «стіна дронів», яка знищує атаки з повітря.