Народ Венесуели має право на нормальне життя, безпеку, добробут і людську гідність, - Сибіга

Україна послідовно підтримує право народів на свободу, життя без диктатури та дотримання прав людини, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи події у Венесуелі.

У дописі в соцмережі Х 3 січня він наголосив, що режим Ніколаса Мадуро порушив усі базові принципи демократії та верховенства права. За словами Сибіги, демократичні держави й правозахисні організації впродовж багатьох років фіксували масові злочини цього режиму, зокрема насильство, катування, утиски громадян, порушення основних свобод і фальсифікації виборів.

Міністр нагадав, що Україна разом із десятками інших країн у різних регіонах світу не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів і жорсткого придушення протестів.

Сибіга наголосив, що народ Венесуели має право на нормальне життя, безпеку, добробут і людську гідність. За його словами, Україна й надалі підтримуватиме венесуельців у прагненні до свободи, поваги та демократії.

Київ також виступає за подальший розвиток подій відповідно до норм міжнародного права, з урахуванням принципів демократії, захисту прав людини та інтересів громадян Венесуели, зазначив очільник МЗС.

Тим часом верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас закликала до стриманості у зв’язку з подіями у Венесуелі, наголосивши на необхідності дотримання міжнародного права та Статуту ООН.

Росія та Білорусь різко засудили дії США проти Венесуели, назвавши їх актом збройної агресії. Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про затримання і вивезення з країни президента Венесуели Ніколаса Мадуро після широкомасштабної операції США.

У ніч на 3 січня з Каракаса та інших міст Венесуели надходили повідомлення про повітряні удари. Вашингтон заявляє, що готує подальші кроки проти мереж наркоторгівлі у регіоні й не виключає операцій на суходолі.

Ніколаса Мадуро опозиція та правозахисні організації звинувачують у фальсифікаціях виборів, системних порушеннях прав людини та узурпації влади. У 2020 році США висунули проти нього обвинувачення в корупції та незаконному обігу наркотиків і оголосили винагороду у 50 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до його арешту.