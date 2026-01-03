Трамп звинуватив владу Мексики у втраті контролю над країною через наркокартелі

Президент США Дональд Трамп 3 січня різко розкритикував Мексику та її президентку Клаудію Штейнбаум, заявивши, що фактичну владу в країні, за його словами, утримують наркокартелі.

Під час брифінгу Трамп зазначив, що має добрі особисті стосунки з мексиканською лідеркою, однак вважає, що вона не контролює ситуацію в державі. За словами президента США, він неодноразово пропонував Штейнбаум допомогу Вашингтона в ліквідації наркокартелів, але щоразу отримував відмову.

«Вона гарна жінка, але Мексикою керують картелі. Не вона керує країною. Вона, здається, дуже боїться картелів. Я багато разів запитував її, чи хоче вона, щоб ми знищили картелі. І кожного разу чув: ні, ні, будь ласка», – заявив Трамп.

Він наголосив, що США не можуть ігнорувати проблему наркотрафіку, оскільки через нього країна, за його словами, втратила сотні тисяч людей. Трамп стверджує, що реальні масштаби смертей значно перевищують офіційні оцінки.

«Говорять про 100 тисяч загиблих, і це вже жахлива цифра. Але насправді йдеться приблизно про 300 тисяч людей. Ми втратили їх через наркотики, які надходять через південний кордон», – заявив президент США.

Водночас Трамп згадав і Канаду, припустивши, що частина наркотиків потрапляє до США і з півночі, однак наголосив, що основний потік іде саме через мексиканський кордон.

Раніше Дональд Трамп повідомив про «успішний широкомасштабний удар» США по Венесуелі та затримання президента країни Ніколаса Мадуро. У ніч на 3 січня з Каракаса та інших міст Венесуели надходили повідомлення про авіаудари.

Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати готують нові дії проти мереж наркоторгівлі у Венесуелі та не виключають початку операцій на суходолі.

Ніколаса Мадуро, наступника Уго Чавеса, опозиція та правозахисники звинувачують у фальсифікаціях виборів і системних порушеннях прав людини. У 2020 році США висунули проти нього обвинувачення в корупції та наркоторгівлі й оголосили винагороду в 50 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до його арешту.