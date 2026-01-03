﻿
Полiтика

Обговорюється відставка голови СБУ Малюка: після такого рішення у Кремлі відкоркують шампанське — джерела

Обговорюється відставка голови СБУ Малюка: після такого рішення у Кремлі відкоркують шампанське — джерела

Генерал-лейтенанта Василя Малюка можуть звільнити з посади голови СБУ, але ця відставка негативно вплине на обороноздатність країни.

Про це повідомили ТСН.ua джерела у владних колах.

«Спроби зняти Василя Малюка із посади справді є. Але наразі ще нічого не вирішено, іде обговорення», — зазначив співрозмовник видання.

За словами посадовця, який говорив на умовах анонімності, рішення про відставку голови СБУ викличе багато запитань, адже під керівництвом Василя Малюка українська спецслужба стала по-справжньому ефективною, про що свідчать результати її роботи.

Справді, жодна інша силова структура наразі не має таких результатів, як СБУ: операція «Павутина», три підриви Кримського мосту, атаки на НПЗ та тіньовий флот РФ, ліквідація ворогів України, потужні результати на фронті.

«Такі унікальні спецоперації дають Україні сильні „карти“ за столом перемовин», — наголосив співрозмовник видання.

Джерело ТСН.ua вважає, що у Кремлі відкоркують шампанське, якщо Малюка звільнять з посади.

«Звільнення Малюка — це не просто послаблення команди президента. Це підрив обороноздатності країни в умовах війни», — сказав співрозмовник.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяСБУвійнаМалюк
