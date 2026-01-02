﻿
Війна

Окупанти просунулися в Донецькій та Запорізькій областях, – DeepState

Російські військові просунулися поблизу трьох населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

Ворог мав успіхи поблизу Різниківки та Предтечиного на Донеччині та біля Дорожнянки на Запоріжжі.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу на Костянтинівському напрямку противник здійснив 15 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 14 спроб росіян просунутися вперед у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Зеленого.

Аналітики проєкту DeepState напередодні повідомляли, що російській окупаційній армії вдалося зайняти 4336 кв. км української землі у 2025 році. Йдеться про близько 0,72% від усієї території.

 

Теги:

Донецька областьЗапорізька областьвійна в Україніагресія рфГуляйпільський напрямок
