Новий рівень ППО: в Україні з’явилася «стіна дронів», яка знищує атаки з повітря

Французька компанія Atreyd відправила в Україну першу систему протидії безпілотникам DWS‑1 (Drone Wall System), яка призначена для перехоплення ударних БПЛА та керованих авіабомб.

Система створює у повітрі своєрідне «мінне поле» з десятків міні-дронів, оснащених невеликими вибуховими зарядами. Після виявлення загрози за допомогою радарів дрони піднімаються і формують «занавіс», який перехоплює та знищує ворожі безпілотники.

На першому етапі DWS‑1 використовуватиметься для відбиття атак «Шахедів», а згодом — проти керованих авіабомб (КАБ). Система працює автономно на базі штучного інтелекту, і один оператор може контролювати до 100 дрібних дронів одночасно.

Виробництво DWS‑1 вже налагоджено у Франції та Україні, а згодом планується запуск виробництва в США.

Застосування таких систем має допомогти Україні ефективніше протидіяти масовим атакам безпілотників та захищати критичну інфраструктуру та населені пункти.

