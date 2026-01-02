За 2025 рік Україна підготувала майже сотню військових льотчиків, – Міноборони

У 2025 році Україна забезпечила підготовку майже ста курсантів-льотчиків, які в перспективі мають стати кадровою основою оновлених Повітряних сил.

Про це повідомило Міноборони України, підбиваючи підсумки роботи системи підготовки авіаційного персоналу за минулий рік.

У відомстві зазначили, що паралельно було суттєво розширено підготовку фахівців для безпілотної авіації. Завдяки залученню державних і приватних навчальних закладів упродовж року підготовку пройшли понад 5 тисяч операторів безпілотних авіаційних комплексів.

За результатами випробувань і кваліфікаційних іспитів 437 представникам авіаційного персоналу було видано свідоцтва державного зразка, які підтверджують відповідність встановленим професійним стандартам, повідомили в Міноборони.

Одним із ключових досягнень 2025 року в оборонному відомстві називають створення розгалуженої мережі сертифікованих навчальних центрів на території України. Це стало можливим після впровадження постанови Кабінету міністрів №1129, яка передбачає експериментальний проєкт із сертифікації шкіл підготовки операторів безпілотних систем.

За інформацією МОУ, статус сертифікованих наразі отримали вісім провідних навчальних організацій. Загалом дозвіл на підготовку фахівців мають 34 заклади, з яких 19 спеціалізуються на навчанні операторів БПЛА.

У Міністерстві оборони також повідомили, що в межах Коаліції повітряних сил завершено підготовку кількох груп українських пілотів за кордоном. За словами заступника міністра оборони з питань розвитку авіаційних спроможностей Олександра Козенка, навчальні програми були адаптовані до умов реальних бойових дій та вимог стандартів взаємосумісності НАТО. Українські льотчики опанували сучасні авіаційні платформи іноземного виробництва.

Окрім льотного складу, за кордоном було підготовлено й інші категорії авіаційних фахівців. Зокрема, навчання пройшли спеціалісти інженерно-технічної служби, які відповідають за експлуатаційну готовність сучасної авіатехніки, наземний персонал з аеродромного обслуговування та логістики, а також оператори спеціалізованого обладнання для роботи з високотехнологічними системами спостереження і розвідки.