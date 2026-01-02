﻿
Свiт

У Фінляндії повідомили про прогрес у розслідуванні інциденту з пошкодженням підводного кабелю

Фінська поліція заявила про прогрес у розслідуванні пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю оператора Elisa, що проходить дном Фінської затоки між Гельсінкі та Естонією.

Як повідомляє Reuters із посиланням на правоохоронців, у середу, 31 грудня, було затримано вантажне судно Fitburg, яке прямувало з Росії до Ізраїлю. Судно підозрюють у причетності до пошкодження кабелю.

Наступного дня слідчі заарештували двох членів екіпажу та запровадили заборону на виїзд ще для двох моряків. Усього на борту перебували 14 осіб — громадяни Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану. Усіх їх допитують у межах кримінального провадження.

За словами головного детектива Національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі, проведені допити допомогли відтворити перебіг подій та з’ясувати ролі окремих членів екіпажу у можливому інциденті.

Водночас фінська митниця повідомила, що на борту Fitburg виявили сталеві вироби, на які поширюються міжнародні санкції.

Також стало відомо, що ремонт пошкодженого підводного кабелю між Фінляндією та Естонією поки не розпочали через несприятливі погодні умови.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Фінляндіяінциденткабелі
