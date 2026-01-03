Європейські радники з нацбезпеки з 15 країн розпочали консультації в Києві

До Києва з візитом прибули радники з питань національної безпеки низки європейських держав. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також делегації НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

За словами Умєрова, на порядку денному — безпекові та економічні питання, робота з рамковими документами і координація подальших кроків із партнерами.

"У нас (на переговорах у суботу, 3 січня) будуть три блоки. Перший блок – робота над документами, другий блок – робота над пакетом економічного процвітання, третій блок буде стосуватися військово-політичних питань", – заявив Умєров. Він не уточнив, у яких з панелей братимуть участь представники США. Очікується, що можливе їхнє долучення до економічної та/або військово-політичної панелі.

Мета зустрічі – вийти на погоджені документи у рамках "мирного пакету", повідомив секретар РНБО.

"Нам потрібна ваша підтримка для того щоби фіналізувати роботу над гарантіями безпеки, над пакетом процвітання і над послідовністю (виконання мирного плану – ЄП)", – заявив він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що на 3 січня запланована зустріч із радниками з національної безпеки країн «Коаліції охочих», а 6 січня у Франції має відбутися розмова на рівні лідерів.