Ніхто не штовхає солдат на смерть заради руїн, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація в районі Покровська на Донеччині залишається надзвичайно складною, однак Україна не відмовиться від захисту східних територій. Глава держави наголосив, що будь-яке рішення щодо відведення військ ухвалюється виключно військовим командуванням на місцях, виходячи з реальної обстановки.«Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Якщо утримання позицій занадто дорого для нас — найважливіше для нас це наші солдати», — зазначив Зеленський в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Президент також підкреслив, що, на його думку, Росія прагне здобути перемогу саме в Покровську, щоб використати це як аргумент у спілкуванні з адміністрацією Дональда Трампа — зокрема, щоб переконати США у необхідності поступок з боку України.

«Росія хоче перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати Трампа, що Україна має вивести війська з усього Донбасу, аби припинити війну», — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна не може дозволити собі відступ зі східних регіонів, оскільки це не лише підірве довіру всередині країни, але й не гарантуватиме припинення наступу російських військ.

«Ми не можемо покинути схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. А головне — ніхто не гарантує, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не підуть далі. Немає жодного стримуючого фактору», — наголосив президент.

