﻿
Головне

Ніхто не штовхає солдат на смерть заради руїн, - Зеленський

Ніхто не штовхає солдат на смерть заради руїн, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація в районі Покровська на Донеччині залишається надзвичайно складною, однак Україна не відмовиться від захисту східних територій. Глава держави наголосив, що будь-яке рішення щодо відведення військ ухвалюється виключно військовим командуванням на місцях, виходячи з реальної обстановки.«Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Якщо утримання позицій занадто дорого для нас — найважливіше для нас це наші солдати», — зазначив Зеленський в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Президент також підкреслив, що, на його думку, Росія прагне здобути перемогу саме в Покровську, щоб використати це як аргумент у спілкуванні з адміністрацією Дональда Трампа — зокрема, щоб переконати США у необхідності поступок з боку України.

«Росія хоче перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати Трампа, що Україна має вивести війська з усього Донбасу, аби припинити війну», — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна не може дозволити собі відступ зі східних регіонів, оскільки це не лише підірве довіру всередині країни, але й не гарантуватиме припинення наступу російських військ.

«Ми не можемо покинути схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. А головне — ніхто не гарантує, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не підуть далі. Немає жодного стримуючого фактору», — наголосив президент.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні з’явилася «стіна дронів», яка знищує атаки з повітря.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Зеленськийвійна в Україніситуація у Покровськувивід військвідступ ЗСУ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна планує трирічну війну, — міністр закордонних справ Польщі
Головне 13.11.2025 09:14:11
Україна планує трирічну війну, — міністр закордонних справ Польщі
Читати
Норвегія відмовилася гарантувати кредит ЄС для України
Головне 13.11.2025 08:56:39
Норвегія відмовилася гарантувати кредит ЄС для України
Читати
США досягли межі у введенні нових санкцій проти Росії — Рубіо
Головне 13.11.2025 08:13:42
США досягли межі у введенні нових санкцій проти Росії — Рубіо
Читати

Популярнi статтi