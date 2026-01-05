﻿
Зміни в ОП: чому Зеленський поставив на Буданова саме зараз

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Кирила Буданова, очільника Головного управління розвідки, керівником Офісу Президента. Посада керівника Офісу Президента залишалася вакантною з листопада 2025 року, коли її залишив Андрій Єрмак після обшуків у межах антикорупційного розслідування, повідомляє The Washington Post. Єрмак, який не мав політичного досвіду і очолював ОП з 2020 року, не користувався повагою серед українців і у Вашингтоні його вважали контролюючою та конфліктною фігурою. Призначення Буданова також має на меті зняти занепокоєння через корупційний скандал та зміцнити довіру до Офісу президента.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, призначення Буданова підкреслює пріоритет безпеки та ефективного управління державними процесами. Буданов відомий своїм досвідом у військовій розвідці та передбаченням ключових подій, зокрема повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. «Україні потрібно більше зосередитися на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та дипломатії, і Офіс Президента в першу чергу служитиме виконанню цих завдань нашої держави», — заявив Зеленський.

Видання зазначає, що Буданов користується високою довірою серед військових і громадськості, а його призначення робить його однією з ключових фігур у сфері безпеки та оборони України.

За словами громадської активістки та секретарки Національної комісії з питань оборони Олена Трегуб, призначення Буданова демонструє увагу Президента до питань національної безпеки та стратегічного управління державою.

Як повідомляло раніше ForUa, в опозиції побоюються, що призначення Буданова в ОП несе ризики для балансу влади.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

БудановОПЗеленськийпризначення Буданова
