Ситуація на фронті: бої тривають, успіхи обмежені

Окупанти продовжують спроби захопити українські території, проте Сили оборони дають відсіч. ЗСУ демонструють успіхи на окремих ділянках, тоді як окупанти продовжують активні атаки на кількох напрямках, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На півночі Сумщини окупанти атакували біля Сум, Кіндратівки та Безсалівки, але не просунулися. Українські сили здійснили контратаку поблизу Варачиного, північніше Сум.

На Харківщині атаки росіян зафіксовані біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів, а також на підступах до Куп’янська. Проте підтверджених успіхів немає. Інформація про захоплення частини Вовчанська та східної частини Куп’янська, яку поширюють російські джерела, не підтверджена.

На Донеччині ЗСУ просунулися на схід від Сіверська, що підтверджено геолокаційними даними. Росіяни атакували навколо Дронівки, Сіверянки, Званівки та Переїзного, а також на Покровському напрямку. Окупанти ведуть штурми в самому місті Покровськ та навколо нього — біля Родинського, Красного Лиману, Лисівки, Сухого Яру, Новопавлівки, Котлиного, Молодецького та Удачного. Українські сили проводять контратаки поблизу Родинського, Федорівки й Новоекономічного.

На півдні бої тривають поблизу Гуляйполя, Оріхова, Новоданилівки, Приморського та Степногірська. Атаки російських військ на схід від Херсона, біля Антонівського мосту, успіху не мали.

Загалом ситуація на фронті залишається напруженою, з активними бойовими діями на Донбасі та півдні України.

Як повідомляло раніше ForUa, найскладніша ситуація зараз на Покровському напрямку та в Запорізькій області, трохи легше у Купʼянську.