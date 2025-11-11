﻿
Війна

Найскладніша ситуація зараз на Покровському напрямку та в Запорізькій області, трохи легше у Купʼянську, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським, під час якої обговорили актуальний стан на фронті та плани щодо українських стратегічних ударів по території Росії.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, найскладніша ситуація зараз на Покровському напрямку та в Запорізькій області, де російські війська збільшують інтенсивність і масштаби штурмових дій. До того ж, погодні умови наразі сприяють атакам окупантів.

"Там ситуація важка, проте ми продовжуємо знищувати ворога. Трохи легше в Купʼянську: наші військові досягають результатів, і це спостерігається вже кілька тижнів", — зазначив президент.

Крім того, Зеленський і Сирський обговорили підготовку українських стратегічних ударів по РФ.

"Обговорили конкретні напрямки та очікувані результати. Українські далекобійні удари мають діяти щодня, і ми досягаємо цього", — додав глава держави.

 Автор: Сергій Ваха

