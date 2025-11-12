Без миру і без глузду: Москва перетворила переговори у Стамбулі на фарс

Російські представники під час переговорів у Стамбулі відмовлялися обговорювати конкретні кроки до миру, заперечували існування української національної ідентичності та пропонували створювати групи у WhatsApp, щоб створити ілюзію прогресу, розповів в інтерв’ю The Times заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

За його словами, президент Володимир Зеленський доручив йому курувати мирний процес за участю Росії, США та союзників по НАТО. Перемовини відбувалися у Стамбулі 16 травня, 2 червня та 23 липня.

Кислиця зазначив, що російська сторона приходила на зустрічі з досьє на кожного члена української делегації. «Вони прекрасно знають біографію кожного з нас і іноді навмисно говорять провокаційні та досить бридкі речі», — сказав дипломат. За його словами, це було спрямовано на те, щоб вивести українську делегацію з рівноваги та звинуватити її у зриві переговорів.

Російські представники, за словами Кислиці, постійно уникали обговорення суті та замість цього пропонували створювати робочі групи і чати у WhatsApp, щоб «обдурити американців», створюючи видимість прогресу й уникнути нових санкцій.

«У нормальних переговорах обидві сторони викладають свої аргументи на стіл, шукають точки перетину, визначають, де "сіра зона", а де — абсолютно неприйнятні позиції. До цього етапу ми так і не дійшли», — наголосив він.

Кислиця також розповів, що російська сторона відмовилася обговорювати навіть тимчасове припинення вогню. Єдине, на що погоджувалися росіяни, — це двогодинна пауза для збору тіл загиблих.

«У диктатурі неможливо вести творчу дискусію з переговірниками, які представляють диктатора. Вони приходять із жорстким мандатом і мають захищати тільки його позицію», — підсумував заступник міністра.

Як повідомляло раніше ForUa, у Лондоні пояснили, як зупинити війну в Україні.