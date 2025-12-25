Різдвяне богослужіння у Кельнському соборі зірвав невідомий чоловік у масці

Чоловік зірвав різдвяне богослужіння у Кельнському соборі в Німеччині зірвав невідомий чоловік, вдягнений у чорний плащ та золоту маску. Про це повідомляє Bild.

У переддень Різдва тисячі людей прийшли до Кельнського собору, щоб разом відсвяткувати різдвяну месу та заспівати святкові колядки.

Поліція Кельна підтвердила, що під час служби з аудиторії вискочила людина вдягнута в чорний плащ та з яскравою золотою маскою.

Діставшись до вівтаря, чоловік почав танцювати. Охорона собору миттєво відреагувала та без опору вивели танцюриста з собору.

В Instagram поширюється відео, на якому видно, як чоловік у масці йде.

Поліція не втручалася, постраждалих не було, і різдвяна служба продовжилася. Причина інциденту залишається незрозумілою. Поки що до поліції Кельна не подано жодної заяви проти винуватця.