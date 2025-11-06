﻿
Головне

У Лондоні пояснили, як зупинити війну в Україні

У Лондоні пояснили, як зупинити війну в Україні

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що президент США Дональд Трамп здатен переконати російського диктатора Путіна розпочати мирні переговори щодо України. Про це він заявив під час польоту з Норвегії до Парижа, коментуючи питання майбутніх перспектив миру, повідомляє Politico. «Президент Трамп – це та фігура, яка може посадити Путіна за стіл переговорів, яка потенційно може покласти край бойовим діям», — сказав Гілі.

Міністр також зазначив, що партнери України з «коаліції рішучих» продовжують координувати дії, аби бути готовими допомогти, коли настане час встановлення миру.

Видання нагадує, що свої заяви Джон Гілі зробив після засідання Об'єднаних експедиційних сил у норвезькому місті Боде, де країни-партнери підписали нову угоду про співпрацю з Україною.

Як повідомляло раніше ForUa, Велика Британія поповнила запаси Storm Shadow для далекобійних ударів України по Росії.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

путінмирне врегулюванняТрампмирні переговоризакінчення війниДжон Гілі
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Путін хоче провести масштабні ядерні випробування
Війна 05.11.2025 20:33:14
Путін хоче провести масштабні ядерні випробування
Читати
В столиці чоловік плював жінкам з дітьми в обличчя та тягав за волосся
Столиця 05.11.2025 20:14:17
В столиці чоловік плював жінкам з дітьми в обличчя та тягав за волосся
Читати
Командування 28-ї ОМБр може приховувати вбивство військовослужбовця своїм командиром
Суспiльство 05.11.2025 19:51:40
Командування 28-ї ОМБр може приховувати вбивство військовослужбовця своїм командиром
Читати

Популярнi статтi