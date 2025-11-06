У Лондоні пояснили, як зупинити війну в Україні

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що президент США Дональд Трамп здатен переконати російського диктатора Путіна розпочати мирні переговори щодо України. Про це він заявив під час польоту з Норвегії до Парижа, коментуючи питання майбутніх перспектив миру, повідомляє Politico. «Президент Трамп – це та фігура, яка може посадити Путіна за стіл переговорів, яка потенційно може покласти край бойовим діям», — сказав Гілі.

Міністр також зазначив, що партнери України з «коаліції рішучих» продовжують координувати дії, аби бути готовими допомогти, коли настане час встановлення миру.

Видання нагадує, що свої заяви Джон Гілі зробив після засідання Об'єднаних експедиційних сил у норвезькому місті Боде, де країни-партнери підписали нову угоду про співпрацю з Україною.

