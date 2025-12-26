Названо країну, де живуть найрозумніші люди планети

Швейцарія посіла перше місце у новому рейтингу найбільш інтелектуально розвинених країн світу. Під час дослідження оцінювали не лише середній рівень IQ населення, а й академічні досягнення, зокрема кількість номінантів на Нобелівську премію та частку людей з вищою освітою.

Аналітики застосували комплексну систему оцінювання за шкалою від 0 до 100 балів. Підсумковий результат формувався на основі трьох ключових показників: середнього коефіцієнта інтелекту, кількості нобелівських номінантів та відсотка дорослого населення зі ступенями бакалавра, магістра або вище, повідомляє Daily Mail.

За результатами дослідження, Швейцарія набрала 92,02 бала та була визнана найрозумнішою країною світу. Майже 40% її дорослого населення мають диплом бакалавра або вищий науковий ступінь, а кількість нобелівських номінантів становить 1 099 осіб.

Друге місце у рейтингу посіла Велика Британія з результатом 89,4 бала. Країна вирізняється значною кількістю номінантів на Нобелівську премію — 2 393 особи — та середнім рівнем IQ на рівні 99,12.

Третю позицію зайняли Сполучені Штати Америки, які набрали 89,18 бала. США мають найбільшу у світі кількість нобелівських номінантів — 5 717 осіб — а також розгалужену мережу провідних університетів.

До п’ятірки лідерів також увійшли Нідерланди з показником 87,3 бала та Бельгія, яка набрала 86,58 бала. Нідерланди, зокрема, продемонстрували один із найвищих середніх рівнів IQ — 100,74.

Окремо дослідники відзначили Фінляндію, яка стала світовим лідером за середнім коефіцієнтом інтелекту населення — 101,2, хоча у загальному рейтингу країна не очолила список.

Крім того, до переліку найбільш інтелектуально розвинених держав увійшли Швеція, Німеччина, Польща, Данія та Фінляндія, які продемонстрували стабільно високі результати за всіма ключовими показниками.

