Польща створила «невидимий щит» проти ворожих дронів

Польські вчені розробили електромагнітну систему STRATUS, здатну майже миттєво нейтралізувати ворожі безпілотні літальні апарати. Система була створена командою з Гданського технічного університету і використовує потужні електромагнітні імпульси для порушення роботи або знищення електронних компонентів дронів. На відміну від традиційних засобів боротьби, таких як вогонь на ураження або вибухові перехоплювачі, STRATUS не завдає фізичної шкоди і може застосовуватися поблизу критичної інфраструктури, повідомляє TVP World.

За словами дослідників, система придатна для захисту аеропортів, електростанцій, портів та громадських заходів, де традиційні методи можуть створювати додаткові ризики. Головним компонентом STRATUS є вдосконалений електромагнітний ефектор, який генерує надзвичайно потужні, але точно спрямовані імпульси. «Головною інженерною проблемою було не створення імпульсу, а контроль над екстремальними напругами та щільністю потужності, забезпечуючи при цьому безпечну роботу», — зазначили розробники.

Новітню систему вже успішно випробували в лабораторії та за контрольованих умов, проте поки що її не використовували на практиці. Систему порівнюють із «невидимим щитом», оскільки вона електронним способом відключає дрони, не збиваючи їх фізично.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ тестують нове озброєння для протидії КАБам та нарощують спроможності ППО.