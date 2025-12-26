Україну накриють морози: прогноз погоди на січень 2026

В Україні у січні 2026 року очікується холодна погода з температурою нижчою за кліматичну норму. Середня місячна температура повітря коливатиметься в межах -1…-7 градусів, що приблизно на 1,5 градуса холодніше за норму. Найнижчі показники прогнозують у північних та північно-східних регіонах країни, повідомляють синоптики. Кількість опадів упродовж місяця становитиме 28–79 мм, що відповідає 80–100% кліматичної норми.

Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначила, що січень традиційно є найхолоднішим місяцем зими. За її словами, на півдні середня температура може бути на рівні +1-2 градусів, тоді як у північних і північно-східних областях опускатиметься до -3 градусів і нижче.

Також у січні зростає ймовірність затоків арктичного холоду, що є типовим явищем для цього періоду. Аналогічна ситуація можлива і в лютому.

Попри холодний січень, загалом зима 2025–2026 років, за словами синоптиків, очікується на 3–4 градуси теплішою за норму. Причиною цього фахівці називають аномально теплий грудень, який за температурними показниками був близьким до листопада.

