Росія висунула США ультиматум щодо Донбасу та ЗАЕС — ЗМІ

Росія під час переговорів зі США наполягає на передачі їй усієї території Донбасу, зокрема й районів, які російські війська так і не змогли захопити, повідомило російське пропагандистське видання «Коммерсантъ» з посиланням на власні джерела.

За даними видання, відповідну позицію диктатор озвучив під час традиційного передноворічного засідання Держради РФ 25 грудня. Формально захід був присвячений питанням підготовки кадрів, однак фактично основна увага, як стверджує видання, була зосереджена на переговорах із США та війні проти України. За інформацією журналістів, Путін розповідав членам Держради про домовленості, які нібито обговорювалися під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі, а також про американський «мирний план». Як пише видання, бункерний заявив, що частину початкових пропозицій американська сторона переглянула після консультацій з європейськими партнерами, назвавши це «проявом слабкості».

За даними джерел, Кремль готовий лише до тих «поступок», які Путін визначив для себе ще під час переговорів в Анкориджі. Ключовою вимогою залишається повний контроль Росії над Донбасом. «Йдеться про те, що “Донбас — наш”. Питання про приналежність Краматорсько-Костянтинівсько-Слов’янського вузла не обговорюється», — цитує видання співрозмовників.

Водночас, за словами Путіна, в інших районах теоретично може розглядатися частковий обмін територіями, однак виключно на умовах Москви.

Окремо, за інформацією ЗМІ, Кремль обговорює зі США можливість спільного управління Запорізькою атомною електростанцією без участі України. Путін нібито заявляв, що американська сторона виявляла інтерес до використання ЗАЕС, зокрема для майнінгу криптовалют, а також для постачання електроенергії в Україну. За його словами, українські фахівці продовжують працювати на станції, але вже з російськими паспортами.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський озвучив 20 пунктів мирного плану для завершення війни з Росією.