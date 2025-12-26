Багато може вирішитися до Нового року, - Зеленський підтвердив зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський підтвердив домовленість про зустріч із президентом США Дональдом Трампом, яка може відбутися найближчим часом. За словами глави держави, ключові рішення у відносинах між Києвом і Вашингтоном можуть бути ухвалені ще до Нового року.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі за підсумками доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію на переговорах зі США.

«Рустем Умєров доповів про контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року», — зазначив президент.

За його словами, перемовини з американськими партнерами тривають у постійному режимі, а частина необхідних документів уже підготовлена або перебуває на фінальній стадії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський може здійснити візит до США наприкінці грудня. За даними дипломатичних джерел, ймовірним місцем зустрічі з Дональдом Трампом розглядається резиденція Мар-а-Лаго у Флориді, а сам візит може відбутися 28 грудня.

Також Зеленський раніше розповідав про телефонні переговори з посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, під час яких обговорювалися подальші кроки у двосторонніх відносинах між Україною та США.

