Вибори і граблі: чи дійсно команда президента Зеленського на низькому електоральному старті

З легко-невимушеної, а, точніше кажучи традиційно легковажної та безвідповідальної подачі президента США Дональда Трампа, питання проведення виборів в Україні знову стало нагальним у політичному порядку денному. Між тим експерти, з якими поспілкувався ForUA, вважають практичну реалізацію даного тематичного кейсу, по-перше, малоймовірним, по-друге, вкрай ризикованим. Деталі – далі в матеріалі.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна винесе мирну угоду з двадцяти пунктів на ратифікацію парламенту або ж проведе всеукраїнський референдум, і також може вирішити провести вибори одночасно з плебісцитом: «Україна винесе цю угоду на ратифікацію парламенту у форматі та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення у форматі «так» чи «ні». Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом».

Глава держави також сказав, що референдум щодо повної угоди, яка закріпить закінчення війни, може бути організований в Україні, але задля його проведення необхідно мінімум 60 днів і повне припинення вогню на цей термін. Принагідно зазначимо, що цими днями Центральна виборча комісія (ЦВК) вперше за час повномасштабного вторгнення відновила роботу Державного реєстру виборців.

На цьому тлі днями пройшов з’їзд пропрезидентської партії «Слуга народу», результатом якого стало обрання її головою чинного віцеспікера Верховної Ради (ВР) Олександра Корнієнка. Власне про це повідомив у своєму Telegram очільник фракції СН Давид Арахамія, попутно висловивши слова вдячності Олені Шуляк, яка очолювала політсилу з 2021 року, за її «якісну та чесну роботу на цій посаді». Зазначимо, що пані Шуляк обіймала посаду два терміни поспіль. Водночас Арахамія побажав 41-річному Корнієнку подальших успіхів та натхнення.

Аналізуючи у розмові з ForUA кадрові зміни у партійній верхівці пропрезидентської політсили, політолог, експерт центру «Об’єднана Україна» Петро Олещук зазначає: «Цілком очевидно, що про радикальні зміни, перезавантаження партії, тощо в даному випадку не йдеться. Тут швидше мова йде про збереження. При цьому роль партії «Слуга народу», як на мене наразі не до кінця зрозуміла. Я все ж таки чекаю, коли у нас, підкреслюю, колись будуть парламентські вибори, то ця структура буде піддана серйозному ребредингу».

На переконання експерта, представники «Слуги народу» наразі пливуть за політичною течією, яка, попри відповідні тематичні дискусії, не передбачає виборчих «штормів». «Але в будь-якому разі, як не крути і з якого боку не підходь, «Слузі народу» конче необхідне суттєве перезавантаження, при цьому далеко не факт, що Володимир Зеленський у разі балотування на новий президентський термін, робитиме ставку на якусь одну партію. Втім, я думаю, що і ця так би мовити партійна диверсифікація не дозволить ані провладним політсилам, ані будь-яким іншим партіям взяти безумовну більшість у наступній Верховній Раді. Швидше за все нас чекатимуть коаліціади. Втім, якщо повертатися, до «слуг», то їх на вибори навряд чи поведе саме Корнієнко», - каже Петро Олещук.

Відповідаючи на уточнююче запитання, хто може своїм лідерством рейтингово посилити будь-яку пропрезидентську політсилу, експерт зауважив: «Або хтось з медійно розкручених військових, або Федоров з Мінцифри чи Буданов, самі знаємо звідки. Загалом, якщо говорити про потенційних політичних лідерів, які не з’являються раптово, як гриби після дощу, слід зазначити, що тут мало бути класним фахівцем чи просто нормальною людиною – необхідно щоб тебе знало широке коло громадян. Тобто публічна діяльність і медійність у наших реаліях грає велетенську роль».

Нинішні кадрово-керівні ротації у «Слузі народу», вважає політичний аналітик Юрій Богданов, обумовлені кількома чинниками. «По-перше, Олена Шуляк, наскільки мені відомо, сама хотіла піти з цієї посади, а по-друге, пан Корнієнко, який займався електоральною кампанією СН у минулому є, як то кажуть, перевіреним часом та загартованим кадром. Цей фактор може свідчити про те, що вибори, якщо не реалістичні, то принаймні вперше за час повномасштабної війни з’являються хоча б у якійсь віддаленій перспективі – не ближче, аніж за півроку. Поряд з цим, будувати якусь мережу, штаби вже сьогодні цілком доречно. Олена Шуляк, до речі, дійсно втратила внутрішньопартійний авторитет і при всій особистій повазі до неї, мені здається, що вона на партійному рівні вже давно ні на що не впливає», - підкреслює Богданов у розмові з ForUA.

Акцентувавши на тому, що Олександр Корнієнко є досвідченим «партійним будівничим», експерт додав: «Він розбудовував вже кілька партій і має великий досвід в цьому плані. До того ж Корнієнко має серйозну вагу у фракції та партії, тому його обрання безумовно є партійним посиленням. При цьому, я впевнений, що коли Зеленський піде на вибори лідером СН буде хтось інший, але підготовчо-організаційну функцію Корнієнко виконає. Між тим не виключено, що Зеленський йтиме на вибори з якоюсь новою партією або дуже оновленою і перейменованою «Слугою народу».

На переконання Юрія Богданова, у президента наразі достатньо політичної міцності, щоб залучати в тому числі до партійного активу і відомих військових, і «особисто йому симпатичних людей, яких він вважає компетентними». Втім, наголошує він, будь-які вибори в Україні до припинення вогню є нереалістичними, хай би хто не наполягав на необхідності їх проведення. «І навіть після припинення вогню знадобиться від півроку до року часу для їх проведення. Особисто я переконаний, що наразі до виборів ще дуже далеко», - підсумовує експерт.

Водночас політолог і політтехнолог Олег Постернак, коментуючи ForUA керівні партійні ротації у пропрезидентській політсилі, зауважує наступне: «Насправді це кадрове рішення назріло і перезріло, тому що Олена Шуляк вважалася дуже близькою до Олександра Кубракова – колишнього віце-прем’єра з питань відновлення. А оскільки Кубраков потрапив в опалу, зрозуміло, що Шуляк не могла очолювати партію далі. Втім, це питання досить довго не вирішувалося на Банковій, позаяк партійні справи просто не перебували у фокусі уваги. Але зараз, у зв’язку з маневрами, пов’язаними з підготовкою законодавчих змін до виборчого законодавства і ймовірність проведення виборів під час воєнного стану, призначення Корнієнка є певною ознакою відновлення партійного життя в Україні».

В даному контексті вкрай принциповим і важливим моментом експерт вважає персональний фактор: «Звертаю вашу увагу на те, що новим головою «слуг» обрано Корнієнка – апаратну людину і мого колегу-політтехнолога, який не є партійним фронтменом, здатним очолити виборчий список чи бути головним спікером партії. Насправді це рішення є підтвердженням кулуарних чуток про те, що під бренд влади готуватиметься інший політичний проєкт, який умовно називають блоком Зеленського-Федорова. «Слуга народу» залишиться, як списаний з рахунків проєкт, хоча він і має невеличкі відсотки підтримки та достатньо сильні позиції в окремих мажоритарних округах».

Резюмуючи, Олег Постернак зазначив, що навіть з огляду на небажання Банкової робити ставку на «Слугу народу» на майбутніх виборах, СН, попри свій мінімальний рейтинг, свої п’ять відсотків точно набере (прохідний бар’єр до Верховної Ради становить саме 5% - Ред.). В цілому, акцентує експерт, повністю списувати з рахунків цей політичний проєкт президент Зеленський не стане. Ймовірніше за все, припускає політолог, «Слугу народу» наразі поставили на трансформаційні рейки, планомірний рух якими і має забезпечити Олександр Корнієнко.