Бої тривають по всіх напрямках фронту — ситуація загострюється

За минулу добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку. Російські окупанти завдали 50 авіаударів, скинувши 108 керованих авіабомб, застосували 4060 дронів-камікадзе та здійснили 2792 обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

Північно-Слобожанський і Курський: 1 авіаудар, 68 обстрілів (1 — з РСЗВ).

Південно-Слобожанський: 7 атак відбито, ще 1 триває.

Куп’янський: 1 атака відбита.

Лиманський: 8 атак відбито, 1 триває.

Слов’янський: 5 атак відбито.

Краматорський: 1 атака відбита.

Костянтинівський: 14 атак поблизу Костянтинівки та сусідніх населених пунктів.

Покровський: 26 атак поблизу Червоного Лимана, Родинського, Мирнограда та інших сіл; 1 бій триває. ЗСУ ліквідували 48 окупантів, поранили 24, знищили артсистему, 21 дрон, 3 авто, 3 антени-ретранслятори, 3 склади боєприпасів і 1 укриття; пошкоджено танк, 2 артсистеми та 11 укриттів.

Олександрівський: 14 атак відбито, 1 бій триває.

Гуляйпільський: 7 атак, авіаудари по Залізничному, Гуляйполю, Тернуватому, Білогір’ю.

Оріхівський: атаки по позиціях ЗСУ у бік Павлівки.

Придніпровський: 2 атаки без результату; авіаудар по Новотягинці.

Збройні Сили України продовжують відбивати атаки та знищувати техніку й живу силу противника.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили оборони звільнили п'ять сіл на Дніпропетровщині.