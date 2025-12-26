Бої тривають по всіх напрямках фронту — ситуація загострюється

За минулу добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку. Російські окупанти завдали 50 авіаударів, скинувши 108 керованих авіабомб, застосували 4060 дронів-камікадзе та здійснили 2792 обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ситуація на напрямках
Північно-Слобожанський і Курський: 1 авіаудар, 68 обстрілів (1 — з РСЗВ).
Південно-Слобожанський: 7 атак відбито, ще 1 триває.
Куп’янський: 1 атака відбита.
Лиманський: 8 атак відбито, 1 триває.
Слов’янський: 5 атак відбито.
Краматорський: 1 атака відбита.
Костянтинівський: 14 атак поблизу Костянтинівки та сусідніх населених пунктів.
Покровський: 26 атак поблизу Червоного Лимана, Родинського, Мирнограда та інших сіл; 1 бій триває. ЗСУ ліквідували 48 окупантів, поранили 24, знищили артсистему, 21 дрон, 3 авто, 3 антени-ретранслятори, 3 склади боєприпасів і 1 укриття; пошкоджено танк, 2 артсистеми та 11 укриттів.
Олександрівський: 14 атак відбито, 1 бій триває.
Гуляйпільський: 7 атак, авіаудари по Залізничному, Гуляйполю, Тернуватому, Білогір’ю.
Оріхівський: атаки по позиціях ЗСУ у бік Павлівки.
Придніпровський: 2 атаки без результату; авіаудар по Новотягинці.
Збройні Сили України продовжують відбивати атаки та знищувати техніку й живу силу противника.
Як повідомляло раніше ForUa, Сили оборони звільнили п'ять сіл на Дніпропетровщині.
Автор: Тетяна Андрійко