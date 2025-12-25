Екс-главу Української асоціації футболу Павелка оголосили у розшук

Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Про це свідчать дані на сайті Міністерства внутрішніх справ.

У картці МВС зазначено, що Павелко зник 5 листопада 2025 року і наразі переховується від органів досудового розслідування.

У жовтні правоохоронці оголосили йому підозру в тому, що він незаконно привласнив і розтратив майно, користуючись своєю посадою, а також підробляв службові документи.

Згідно з матеріалами слідства, з 2015 по 2016 роки Павелко, який очолював тоді Федерацію футболу України (ФФУ), мав умисел на незаконне заволодіння коштами, які надходили від УЄФА на розвиток українського футболу.

"У травні 2015 року Андрій Павелко спрямував частину цих коштів на рахунки іноземних компаній, пов'язаних із наближеними до нього особами", — йдеться в оприлюдненій підозрі.

Комісійна судово-економічна експертиза встановила: протягом періоду з 17 квітня 2015 до 1 грудня 2016 року Федерація футболу України втратила €9,32 млн.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, до виконання злочинної схеми було залучено щонайменше 25 осіб, які забезпечували документообіг і фінансові перекази.