На фронт повернулись інфекції минулого: медики говорять про критичну ситуацію

Українські медики повідомляють про випадки газової гангрени — смертельно небезпечної інфекції, яку колись пов’язували з окопами Першої світової війни. Хвороба повернулася через складні умови сучасної позиційної війни та затримки з евакуацією поранених. Через активне використання безпілотників евакуація поранених стала майже неможливою, тож багато бійців залишаються в підземних укриттях без належної допомоги, повідомляє The Telegraph.

«До нас потрапляють люди, які отримали поранення кілька тижнів тому. Ми робимо все можливе, щоб підтримати їхнє життя», — розповів один із українських медиків.

Назва інфекції походить від газових бульбашок, які утворюються під шкірою. Людина відчуває сильний біль, набряк, зміну кольору тканин. Без лікування смертність сягає майже 100%. «Лікування передбачає очищення рани, видалення інфікованих тканин та великі дози антибіотиків. Але навіть у найкращих лікарнях результат не завжди гарантований», — пояснила старша викладачка мікробіології Кінгс-Коледжу Лондона Ліндсі Едвардс.

Газову гангрену вперше масово зафіксували під час Першої світової війни, коли солдати воювали у вологих окопах і на заражених полях. Поява антибіотиків у Другу світову різко знизила смертність, але нині через затримки евакуації та дефіцит ліків ця хвороба знову проявляється. «Таких затримок з евакуацією не було, мабуть, з часів Другої світової війни», — наголошує видання.

Медики кажуть, що кількість випадків зростає тривожно швидко, і це свідчить про надзвичайну складність умов на фронті.

Довідка: газова гангрена — це бактеріальна інфекція, що руйнує м’язову тканину з великою швидкістю. Її спричинюють бактерії Clostridium, які розмножуються в мертвих тканинах без доступу кисню.

