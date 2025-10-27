Антибіотики не працюють:кожна шоста хвороба вже стійка до ліків - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) б'є на сполох: антибіотики стрімко втрачають свою ефективність. Згідно з новим звітом ВООЗ, у 2023 році кожна шоста лабораторно підтверджена бактеріальна інфекція у світі виявилася стійкою до стандартних антибіотиків.

За період з 2018 до 2023 року стійкість бактерій до ліків зросла більш ніж на 40% у відстежуваних комбінаціях "патоген-антибіотик", демонструючи середньорічний приріст 5–15%.

Причина — у неправильному використанні ліків

Експерти зазначають, що однією з ключових причин критичного зростання стійкості є необґрунтоване та надмірне вживання антибіотиків, зокрема при вірусних захворюваннях, як-от звичайна застуда та грип, які не лікуються цими препаратами.

Таке зловживання прискорює еволюцію бактерій, дозволяючи їм мутувати і ставати несприйнятливими до ліків.

Остання надія під загрозою

Через зростаючу резистентність лікарям усе частіше доводиться вдаватися до препаратів «останньої лінії» — дорожчих і важкодоступних антибіотиків, які раніше ефективно знищували практично будь-які бактерії.

Однак, як попереджає ВООЗ, стійкість до цих критично важливих препаратів також зростає, звужуючи й без того обмежені можливості лікування. У деяких регіонах світу цей показник вже викликає серйозне занепокоєння.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус підкреслив, що світова медицина «не встигає за темпами зростання стійкості», і закликав країни до відповідального використання антибіотиків, а також до зміцнення систем діагностики та профілактики.