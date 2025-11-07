﻿
Будапештський саміт щодо України може відбутися у будь-який момент, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапештський мирний саміт, який має стати майданчиком для переговорів між США та Росією щодо припинення війни в Україні, може відбутися вже найближчими днями.

За словами Орбана, між Вашингтоном і Москвою залишилося лише кілька невирішених питань, які гальмують узгодження умов зустрічі. «У переговорах між США і Росією залишається кілька невирішених питань. Якщо вони будуть вирішені, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів. Потім, залежно від згоди сторін, може бути досягнуто припинення вогню і встановлення миру», — зазначив Орбан інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet.

Прем’єр підкреслив, що Угорщина готова надати дипломатичний майданчик для діалогу між сторонами конфлікту та підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на припинення бойових дій.

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому Будапешт позиціонує себе як один із можливих посередників у налагодженні контактів між США та Росією. Сам Орбан неодноразово заявляв, що війна не має військового рішення, а «мир може бути досягнутий лише за столом переговорів».

Як повідомляло раніше ForUa, 8 листопада Орбан приїде в гості до Трампа.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

