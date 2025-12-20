Понад 70% засуджених за держзраду громадянок України хочуть обміну до Росії

Понад дві третини жінок, які відбувають покарання в колонії для засуджених за злочини проти національної безпеки України, висловили бажання потрапити на обмін до Росії. Про це йдеться в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, журналісти якого побували в установі.

За словами старшого інспектора групи соціально-виховної та психологічної служби Артема Меркотана, участь в обміні можлива через проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу к своим». Для цього засуджені мають подати заяву та надати згоду на оприлюднення персональних даних. Частина жінок відмовляється саме через небажання розкривати інформацію про себе або своїх родичів, однак більшість погоджується.

«Сайт працює лише за умови надання такої згоди, і це значно підвищує шанси на обмін. Таких щонайменше 70%», — зазначив Меркотан.

У колонії наразі утримують близько 80 громадянок України, тоді як її проєктна місткість — до 200 осіб. Максимальний строк покарання — до 15 років. Йдеться як про жінок, які безпосередньо співпрацювали з Росією, так і про засуджених за антиукраїнську діяльність, зокрема поширення російської пропаганди у соцмережах.

У межах проєкту «Хочу к своим» Росія вже включала таких засуджених до обмінних списків. За даними ресурсу, до РФ у такий спосіб вивезли 34 особи.

Колонія, де утримують жінок, раніше використовувалась для засуджених за нетяжкі злочини або правопорушення з необережности. Житлові корпуси мають відремонтовані приміщення, є кухня, інтернет-класи. Засуджені можуть отримувати кошти від рідних на банківські картки, частина з них працює і отримує мінімальну заробітну плату — після сплати податків це трохи понад 8 тисяч гривень. Частину цих коштів утримують на оплату комунальних послуг.