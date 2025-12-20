Після саміту ЄС Британія відмовилася конфісковувати заморожені активи РФ

Уряд Великої Британії відмовився від власної ініціативи конфіскувати заморожені в країні російські активи на суму близько 8 млрд фунтів стерлінгів (9,1 млрд євро) після того, як лідери держав Європейського Союзу не погодили аналогічний крок на рівні ЄС.

Про плани використати заморожені активи РФ для допомоги Україні британські ЗМІ вперше повідомили на початку грудня, нагадує Deutsche Welle. Ідею підтримував прем’єр-міністр Кір Стармер, однак проти виступали британські банки, які застерігали від юридичних і фінансових ризиків.

Наразі представник уряду заявив, що Лондон не просуватиме питання конфіскації активів без узгодженої позиції з міжнародними партнерами.

Водночас міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз повідомила, що країна терміново працюватиме з союзниками над забезпеченням України необхідним фінансуванням. Зокрема, уряд планує змінити умови гарантій, наданих Світовому банку, і перенести зобов’язання на суму 2 млрд доларів (1,7 млрд євро) на більш ранній термін — 2026 рік.

Крім того, у Лондоні опрацьовують так званий «план Б», який передбачає альтернативні джерела фінансування України. При цьому Велика Британія зберігає зобов’язання щороку надавати Києву 3 млрд фунтів на військові потреби.

У ніч на 19 грудня лідери країн ЄС також не дійшли згоди щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Натомість було ухвалено рішення надати Києву кредит у розмірі 90 млрд євро під гарантії загального бюджету Євросоюзу.

Первинно планувалося, що фінансування України відбуватиметься саме за рахунок заморожених коштів РФ, однак проти цього виступили кілька держав ЄС. Серед них — Угорщина та Словаччина, а також Італія й особливо Бельгія, на території якої розташований депозитарій Euroclear. Саме там зберігається близько 193 млрд євро з понад 210 млрд євро заморожених у Європі російських активів.