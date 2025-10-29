8 листопада Орбан приїде в гості до Трампа, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 8 листопада.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерело.

За даними анонімного співрозмовника, місце зустрічі ще не визначено.

Орбан заявив на початку цього тижня, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні, щоб обговорити захист Угорщини від впливу санкцій США на російську нафту.

Агентство нагадує, що Угорщина залежить від Москви в питаннях імпорту нафти й газу.

На відміну від багатьох своїх сусідів з Європейського Союзу, які після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році працювали над зменшенням залежности від російських енергоносіїв, Угорщина з того часу збільшила обсяги закупівель.

Уряд Угорщини намагається переконати адміністрацію США, що її статус країни, яка не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, як покладатися на російську нафту, попри наявність альтернативного нафтопроводу, який з'єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію.

