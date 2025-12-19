Зеленський запропонував Навроцькому український досвід і технології у сфері захисту від дронів та зміцнення морської безпеки

Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від безпілотних літальних апаратів та морській безпеці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві 19 грудня.

– Сьогодні Україна володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей та сильними можливостями виробництва зброї. Зброя, яка є сучасною та ефективною. Я пропоную Польщі весь цей досвід, – сказав Зеленський.

За його словами, Україна знає способи захисту від кожного з усіх наявних типів дронів, які використовує РФ і може застосувати проти Польщі чи інших націй.

На думку президента України, це важливо з погляду польських позицій у Балтійському морі.

Як стверджує Володимир Зеленський, Україна висловлює готовність надалі підтримувати безпековий діалог з Польщею, зважаючи на можливі загрози з території Білорусі.