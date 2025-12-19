Умєров оголосив про черговий раунд консультацій із представниками США

У США відбудеться черговий раунд консультацій представників України з американською стороною щодо закінчення повномасштабної війни.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров 19 грудня.

Як розповів Умєров, він разом із начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим розпочне черговий раунд консультацій з американською стороною.

За його словами, на запрошення США до цього формату залучені європейські партнери.

– Дякуємо США за координацію, яка дозволяє зберігати спільне бачення та рухатися узгоджено. Налаштовані конструктивно, – сказав секретар РНБО.

Умєров зазначив, що вже проведено попередні консультації з європейськими колегами та триває підготовка до подальших розмов з американською стороною.

Секретар РНБО додав, що за підсумками консультацій відбудеться доповідь президенту України Володимиру Зеленському.

Як наголосив Умєров, українська команда діє чітко, згідно з визначеними пріоритетами. На його думку, безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково.

Як пише журналіст Axios Барак Равід з посиланням на два джерела, спецпредставник США Стів Віткофф зустрінеться в Маямі з радниками з нацбезпеки України, ФРН, Франції та Британії.

За його словами, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед Аль-Тані також візьмуть участь у переговорах щодо України, які відбудуться в Маямі.

Як уточнив у коментарі Reuters представник Білого дому, Віткофф і ще один спецпредставник США Джаред Кушнер планували зустрітися з російською делегацією в Маямі цими вихідними, оскільки вони продовжують спроби досягти угоди щодо закінчення війни РФ проти України.