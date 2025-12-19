Кремль розширює фронт у Європі, ГУР попереджає про ескалацію гібридної війни РФ

Росія не лише продовжує гібридну війну, а й активно нарощує інструменти впливу на європейські держави, намагаючись дестабілізувати ситуацію в регіоні. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, Москва системно розширює масштаби інформаційних та інших невоєнних операцій проти країн Європи, поєднуючи пропаганду, дезінформацію та примус із іншими елементами гібридної агресії.

Скібіцький виступив із цією заявою на міжнародному форумі «Стійка Європа: форум протидії російській пропаганді та дезінформації», який відбувся 17–18 грудня у Брюсселі. Захід організували Інститут національної стійкості та безпеки спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Під час форуму учасники обговорили масштаби інформаційного впливу РФ на європейську аудиторію, а також використання Кремлем теми мирних перемовин як інструменту дестабілізації та маніпуляції громадською думкою.

Представник ГУР навів конкретні дані щодо зростання активності проросійських агентів впливу в інформаційному просторі країн ЄС. Зафіксовані цифри, за його словами, свідчать про різку інтенсифікацію таких операцій.

«У лютому 2025 року ми зафіксували 75 осіб, які поширювали російську пропаганду в країнах Європи. У травні їх уже було 121 — саме в період зустрічей контактних груп України та Росії в Стамбулі. А в листопаді, на тлі обговорень умов миру між Україною та США, кількість таких осіб зросла до 169», — повідомив Скібіцький.

Він наголосив, що інформаційні атаки є лише частиною ширшої гібридної війни, яку Росія веде проти європейських держав. Серед інших індикаторів агресивної діяльності він згадав появу невідомих дронів поблизу цивільних аеропортів і військових об’єктів у країнах Європи.

«Можна чітко стверджувати: Росія не просто веде гібридну війну, а цілеспрямовано нарощує її масштаби та намагається посилити свій вплив на європейські країни», — підкреслив представник української розвідки.

Про інформаційні пріоритети Кремля також розповіла директорка Інституту національної стійкості та безпеки Рена Марутян. За її словами, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість згадувань Європейського Союзу в російському інформаційному просторі зросла на 50% і сягнула близько мільйона публікацій.

Вона зазначила, що така активність безпосередньо пов’язана з активною участю країн ЄС у підтримці України, що зробило європейські інституції однією з ключових мішеней російської пропаганди.

У ГУР підсумували, що пропаганда, дезінформація та примус залишаються ключовими інструментами війни РФ проти демократичних держав. Ефективна протидія цим загрозам, наголосили учасники форуму, можлива лише за умови тісної координації дій України та її європейських партнерів.