У НАТО оцінили вплив на обсяг військової допомоги Україні зміни у політиці США, – Reuters

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) розповіли про обсяги постачання зброї в Україну після змін в політиці Сполучених Штатів під час правління Дональда Трампа. Про це інформує агенція Reuters.

За словами заступника командувача Служби безпеки та навчання для України (NSATU), генерал-майора Майка Келлера, після припинення Трампом прямої допомоги скорочення військових постачань не відбулося.

"Постачання зброї до України не скоротилися після рішення президента США Дональда Трампа припинити прямі поставки Україні", – повідомив він.

Келлер зауважив, що не було жодної паузи. Регулярність постачань не змінилась: щойно оголошується про один пакет (PURL) — починається надходження обладнання.

У 2025 році за програмою НАТО з безпеки та навчання для України (NSATU) Київ отримав близько 220 тис. тонн військової допомоги, що становить близько 9 тис. вантажівок, 1,8 тис. залізничних вагонів та 500 літаків, завантажених зброєю, снарядами та іншими матеріалами.

"Цього ніколи не достатньо. Але принаймні цього достатньо, щоб Україна продовжувала боротися", – розповів Келлер.

Більша частина допомоги надходить через хаб у Жешуві (Польща), але Келлер сказав, що до кінця січня очікується, що другий логістичний центр в Румунії перейде під командування НАТО.