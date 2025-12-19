ДТП у Харкові: суддя на переході збила двох дітей, вони у реанімації

У Харкові жінка, яка обіймає посаду судді, під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу збила двох дітей. Прокуратура та ДБР розпочали розслідування.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, 18 грудня близько 15:50 суддя одного з районних судів Харківської області, керуючи автомобілем Hyundai Accent, рухалася вулицею Дудинської у місті Харкові у напрямку проспекту Любові Малої.

Під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного дорожнім знаком, водійка не зменшила швидкість та не зупинилася, щоб надати перевагу пішоходам, які переходили проїзну частину дороги.

Унаслідок цього було здійснено наїзд на двох дівчат 13 та 14 років. Потерпілі з тяжкими тілесними ушкодженнями були госпіталізовані та перебувають у реанімаційному відділенні.

Наразі вживаються всі необхідні процесуальні заходи для повідомлення судді про підозру.

Досудове розслідування здійснює другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК України).