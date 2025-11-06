Українцям більше не виплачують «національний кешбек»

Популярна державна програма «Національний кешбек» фактично зупинилася: українці вже майже два місяці не отримують обіцяні виплати через відсутність коштів у бюджеті. Про це повідомляє «Економічна правда» (ЕП).

За даними видання, востаннє користувачі програми отримували платіж на початку вересня, і він покривав компенсацію за покупки, здійснені ще у липні. Платіж за серпень досі перебуває «в обробці», хоча кошти мають надійти «найближчим часом».

Основна причина затримки:

За інформацією співрозмовників в уряді, наразі фінансування на здійснення виплат кешбеку у державному бюджеті відсутнє .

Кошти планували перекинути з резервного фонду, проте вони вичерпалися і там, що й призвело до затримки платежів.

Програма «Національний кешбек» була презентована як ініціатива для стимулювання національного товаровиробника та соціальної підтримки громадян. Наразі невідомо, коли саме виплати будуть відновлені.

Нагадаймо, раніше стало відомо про зимову тисячу: хто отримає допомогу від держави.