Трамп дав «зелене світло» посиленню санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп підтримав реалізацію двопартійного законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який передбачає посилення санкцій проти Росії, зокрема — удар по її нафтових доходах, що фінансують війну проти України. Про це повідомив сенатор Ліндсі Грем у соцмережі X після зустрічі з Трампом 7 січня. За його словами, Конгрес США може розглянути документ уже наступного тижня.

Законопроєкт надає президенту США повноваження карати держави, які купують дешеву російську нафту, тим самим підтримуючи військову агресію Кремля. «Цей закон дозволить президенту Трампу притягати до відповідальності країни, які фінансують війну Путіна, купуючи російську нафту», — наголосив Грем.

Сенатор зазначив, що нові санкційні механізми створюють потужні важелі тиску на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, аби змусити їх відмовитися від закупівель російської сировини.

За словами Грема, ухвалення законопроєкту є своєчасним, оскільки Україна демонструє готовність до мирних кроків, тоді як Путін продовжує війну та вбивства цивільних.

Законопроєкт Грема–Блюменталя має підтримку обох партій і в разі ухвалення дозволить США суттєво посилити економічний тиск на Кремль, скоротивши ключове джерело фінансування російської агресії.

