Амеліна посмертно отримала літературну премію за книгу про війну і права людини

Українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула внаслідок російського ракетного удару, посмертно відзначили Премією Мура за літературні твори на тему прав людини за 2025 рік.

Про це повідомили на офіційному сайті премії.

Нагороду присудили за книгу «Дивлячись на жінок, які дивляться на війну» (Looking at Women Looking at War: A War and Justice Diary), яку журі визнало найкращою книжкою про права людини, опублікованою в період із липня 2024 року до червня 2025-го.

Премію вручає Фонд Крістофера Мура за нонфікшн, присвячений темам гідності, свободи та прав людини. До складу журі цього року увійшли журналістка Клер Гаммонд, директорка Human Rights Watch Asia Елейн Пірсон та професор Вільнюського університету Дайнюс Пурас.

Члени журі назвали книжку Амеліної «проникливим вираженням серця, душі та жертви» людей, які переживають війну, та «свідченням мужності й яскравим описом ролі жінок у воєнний час».

«Амеліна розкрила досвід війни зсередини, водночас зберігаючи фокус на рішеннях як частині історії. Це ще гостріше звучить з огляду на те, що вона загинула під час дослідження для цієї книги», — йдеться у висновку журі.

Книга вийшла друком у 2025 році у видавництві William Collins. Передмову до неї написала канадська письменниця Маргарет Етвуд. Це незавершена робота Вікторії Амеліної, що поєднує щоденникові записи, інтерв’ю, репортажі з місць воєнних злочинів і поезію.

У книзі йдеться не лише про війну, а й про жінок, які її документують і переживають. Серед героїнь — правозахисниця Олександра Матвійчук, адвокатка Євгенія Закревська, журналістка Євгенія Подобна, бібліотекарка Юлія Какуля-Данилюк та дослідниця з позивним Казанова.

Вікторія Амеліна померла від важких поранень, отриманих під час російського ракетного обстрілу Краматорська у червні 2023 року. Після її загибелі друзі, колеги та родина — Тетяна Терен, Ярина Груша, Саша Довжик і Олександр Амелін — упорядкували книгу з рукописів, аудіозаписів і нотаток, щоб вона вийшла друком.

Засновник премії Крістофер Мур наголосив, що «опис Вікторією Амеліною російських воєнних злочинів є гострим нагадуванням про її мужність і прагнення показати правду про життя, зруйноване війною».

Почесну згадку цього року також отримала індійська журналістка Неха Діксіт за книгу The Many Lives of Syeda.

Це вже друга міжнародна відзнака для «Дивлячись на жінок, які дивляться на війну»: раніше Вікторію Амеліну посмертно нагородили Премією Джорджа Орвелла у категорії «Політичний нонфікшн».