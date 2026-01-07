﻿
Свiт

США захопили ще один підсанкційний нафтовий танкер

Американські військовослужбовці заявили про захоплення ще одного нафтового танкера, що пов’язаний із Венесуелою.

Про це повідомило Південне командування США.

Як зазначається, моторний танкер Sophia не мав державної приналежности. Судно знаходиться під санкційним контролем.

Стало відомо, що танкер Sophia працював у міжнародних водах — у Карибському морі. У дописі командування наголошується, що він здійснював незаконну діяльність.

“Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного утилізування. Завдяки операції “Південний спис” Міністерство оборони США непохитне у своїй місії щодо припинення незаконної діяльності у Західній півкулі”, – йдеться в повідомленні.

Раніше Сполучені Штати Америки провели операцію із захоплення нафтового танкера “Маринера”, пов’язаного з Венесуелою, який рухався під російським прапором.

Як повідомляв ForUAМіністерство оборони Британії заявило, що підтримало зусилля США із затримання танкера Bella 1 (Marinera) під російським прапором у Північній Атлантиці у середу, в тому числі за допомогою літаків Королівських ВПС.

Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАВенесуелатанкер Sophia
