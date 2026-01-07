Антиурядові протести в Ірані: з’явилися повідомлення про втрату владою контролю над містами

Протестувальники в Ірані нібито взяли під контроль міста Абданан та Малекшахі на заході країни, поблизу кордону з Іраком. Про це повідомляє американський телеканал Fox News з посиланням на Національну раду опору Ірану. Аналогічну інформацію поширює телеграм-канал «Революція в Ірані», який веде політемігрант Мазіар Міан.

У соціальних мережах з’являються відео з Абданана, на яких демонстранти скандують гасла проти верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, зокрема «Смерть Хаменеї» та «Цей рік — рік крові, Алі Хаменеї буде скинутий». На одному з роликів видно поліцейських, які з даху будівлі махають протестувальникам та аплодують їм.

Член комісії із закордонних справ Національної ради опору Ірану Алі Сафаві заявив Fox News, що в цих двох містах «фактично відбувся перехід контролю до протестувальників, а люди святкують на вулицях».

Водночас офіційного підтвердження інформації про втрату владою контролю над Абдананом і Малекшахі наразі немає.

Масові антиурядові протести тривають в Ірані з кінця 2025 року. Їх спричинило стрімке знецінення національної валюти та інфляція, яка, за оцінками, наближається до 50% на тлі міжнародних санкцій і наслідків війни з Ізраїлем.

За даними іранських ЗМІ, в країні були заарештовані понад дві тисячі учасників протестів. Щонайменше 36 осіб, серед них двоє співробітників силових структур, ймовірно, загинули. Британська газета The Times раніше писала, що Алі Хаменеї начебто заздалегідь опрацював план можливої втечі до Москви разом із найближчим оточенням і активами.

На тлі подій OSINT-аналітики повідомляють про масштабне перекидання військової авіації США в регіон Близького Сходу. За даними сервісів відстеження польотів, упродовж останніх годин десятки літаків повітряної дозаправки та важких транспортників вилетіли з баз у США та з американської авіабази у Великій Британії у східному напрямку. Офіційних коментарів з боку Пентагону наразі немає.

Іранські джерела водночас заявляють про підвищення бойової готовності систем протиповітряної оборони. 4 січня Корпус вартових ісламської революції проводив навчання ППО та ракетних військ у низці міст, зокрема в Тегерані, з розгортанням радарів і зенітно-ракетних комплексів.

Експерти з Близького Сходу застерігають від передчасних висновків щодо неминучості воєнного сценарію, зазначаючи, що подібні переміщення американської авіації восени 2025 року також не призвели до бойових дій.