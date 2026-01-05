﻿
Економіка

Рішення ЄС про 90 млрд євро для України знаходиться на стадії юридичного оформлення

Надання Україні фінансової підтримки на період 2026-2927 рр. в розмірі €90 млрд від Євросоюзу перебуває на етапі юридичного оформлення. Про це повідомив речник Єврокомісії Мачей Берестецький, передає Інтерфакс-Україна.

Мачей Берестецький зазначив, що Єврорада погодилась надати Україні позику розміром €90 млрд на основі посиленої співпраці. 

За його словами, це рішення має бути проголосовано кваліфікованою більшістю та погоджено Європейським парламентом.

– Це має відбутися протягом наступних кількох тижнів. Водночас ми працюємо над пропозицією щодо регламенту, який визначає умови позики Україні, і ця пропозиція комісії планується до ухвалення в січні, а потім вона буде передана співзаконодавцям для спільного ухвалення як наступний крок, – додав речник Єврокомісії.

Крім того, він нагадав, що в питанні надання €90 млрд Україні Європейська рада погодилась змінити регламент, щоб мати можливість надавати позику третій країні. 

– Ця пропозиція комісії також планується до ухвалення в січні… Ми, звичайно, усвідомлюємо терміновість фінансових потреб України і плануємо здійснити перший транш Україні не пізніше другого кварталу 2026 року, – резюмував він.

ForUA нагадує, 19 грудня 2025 року ЄС схвалив €90 млрд допомоги Україні на 2026-2027 роки.

Президент Володимир Зеленський подякував партнерам та зауважив, що Україна дуже цінує підтримку в цей багато в чому вирішальний дипломатичний момент.

 

 Автор: Сергій Ваха

грошіЄврокомісіяфінансова підтримкавійна в УкраїніУкраїна-ЄС
