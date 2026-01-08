"Деглобалізація» по-трампівські: США виходять з 66 міжнародних організацій

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум про вихід США із 66 міжнародних організацій, повідомляє Білий дім. Серед структур, з яких Америка виходить, — Науково-технічний центр в Україні та Венеціанська комісія Ради Європи. Документ зобов’язує всі виконавчі департаменти та агентства припинити участь та фінансування:

35 організацій, що не входять до ООН,

31 структури ООН.

Всі ці організації, на думку адміністрації США, діють врозріз із національними інтересами, безпекою, економічним процвітанням або суверенітетом США.

У Білому домі наголосили, що вихід із цих структур покладе край використанню коштів американських платників податків на організації, які, на думку адміністрації, просувають глобалістські інтереси на шкоду пріоритетам США або вирішують важливі питання неефективно чи нераціонально.

Відзначається, що рішення може вплинути на діяльність низки науково-технічних та юридичних міжнародних програм, у тому числі тих, що працюють в Україні. Водночас Білий дім позиціонує вихід як крок до зміцнення національних пріоритетів та ефективності витрат державного бюджету.

