Погоня через два океани: американські війська за допомогою британців захопили танкер під російським прапором

Американські військові затримали в північній частині Атлантичного океану судно під російським прапором, пов’язане з Венесуелою, яке перебувало в центрі багатотижневої міжнародної погоні.

Про це повідомило Європейське командування США.

Як зазначається, Міністерство юстиції США та Міністерство внутрішньої безпеки у координації з Міністерством оборони в середу оголосили про захоплення судна M/V Bella 1 за порушення американських санкцій.

За даними американської сторони, танкер вирушив з Ірану та прямував до Венесуели для завантаження нафти. У Карибському морі сили США намагалися зупинити судно та піднятися на борт, однак воно уникло блокади.

«Судно було затримано в Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США, після того як за ним тривалий час стежив корабель берегової охорони USCGC Munro», – йдеться в повідомленні.

Затримання стало фінальною фазою так званого «полювання», у якому брали участь берегова охорона США, а також американські й британські літаки спостереження.

Погоня розпочалася минулого місяця після того, як танкер прорвав морську блокаду ВМС США навколо Венесуели, спрямовану на припинення незаконної торгівлі нафтою. Відтоді судно переслідували через Карибське море та Атлантичний океан.

Під час втечі танкер змінив прапор на російський, намагаючись отримати політичний і юридичний захист. Згодом Bella 1 з’явився в офіційному реєстрі суден Росії під новою назвою Marinera з портом приписки в Сочі.

Як раніше повідомляло видання The New York Times, російський уряд офіційно звертався до США з дипломатичним запитом із вимогою припинити переслідування цього судна.

Також відомо, що Міністерство оборони Британії заявило, що підтримало зусилля США із затримання танкера Bella 1 (Marinera) під російським прапором у Північній Атлантиці у середу, в тому числі за допомогою літаків Королівських ВПС. Про це заявив міністр оборони Джон Гілі, його заяву наводить BBC.

Гілі відзначив, що Збройні сили Британії "продемонстрували майстерність і професіоналізм, підтримавши успішне перехоплення США судна Bella 1, яке прямувало до Росії".

Він додав, що ця акція стала частиною глобальних зусиль з боротьби з порушенням санкцій.