Наказ взяти Куп'янськ "за будь-яку ціну» спричинив м’ясорубку

Російське військове командування поставило своїм підрозділам завдання захопити Куп’янськ «за будь-яку ціну», однак реалізувати цей наказ окупантам не вдається. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник начальника управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, бої навколо Куп’янська фактично розділені на дві ізольовані ділянки: на північ від міста та на східному березі річки Оскіл. На обох напрямках російські війська зазнають провалу.

«Для них у Куп’янську ситуація критична. Є наказ взяти місто за будь-яку ціну, але водночас бойові дії фактично розірвані на дві окремі ділянки», — зазначив Трегубов. Він додав, що на північному напрямку підрозділи РФ намагалися інфільтруватися безпосередньо в місто, щоб підтримати залишки своїх сил, однак усі ці спроби були зірвані українськими військовими.

За оцінками ЗСУ, у самому Куп’янську зараз перебуває менше сотні російських військових. «Це десятки. Питання лише — скільки саме десятків. Але щодня вони там втрачають приблизно чотири–п’ять осіб», — підкреслив речник.

Як повідомляло раніше ForUa, на Покровському напрямку десантники зірвали масований штурм ворога.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Осколситуація на фронтіКуп’янськбої в Куп’янську
