Зимова тисяча: хто отримає допомогу від держави

Кабінет міністрів України очікує, що взимку 2025–2026 років одноразову державну грошову допомогу за програмою «Зимова підтримка» отримає від 10 до 14 мільйонів українців. Дорослі та діти зможуть отримати 1000 грн, а найбільш вразливі категорії населення — 6500 грн. Загальні витрати на програму становитимуть близько 14 млрд. «Минулого року цією підтримкою скористалися понад 14 млн людей. Це допомога для тих, кому не вистачає на комуналку, а також додаткові кошти для родин. Очікуємо, що цього сезону близько 10 млн українців подадуть заявки, з них до 3 млн — на дітей», — зазначила Свириденко під час зустрічі з журналістами.

Подати заявку на виплату можна буде з 15 листопада до 15 грудня 2025 року. Як і раніше, отримати допомогу не зможуть люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

Міністр соціальної політики Денис Улютін уточнив, що цього року з держбюджету також виділили 4,4 млрд грн на виплати 6500 грн для найвразливіших українців:

- дітей під опікою чи піклуванням,

- дітей з інвалідністю,

- вихованців прийомних сімей і ДБСТ,

- осіб з інвалідністю I групи серед ВПО,

- дітей із малозабезпечених сімей,

- одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд.

Кошти зараховуватимуться на поточний рахунок або "Дія.Картку" й будуть доступні для використання протягом 180 днів. Їх можна буде витратити на одяг, взуття, ліки або вітаміни. Очікується, що цю частину програми отримають понад 660 тисяч осіб.

