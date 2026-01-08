До чотирьох годин без електрики: як відключатимуть світло в Києві

Сьогодні у Києві знову діють графіки погодинних відключень електроенергії. У окремих чергах мешканці столиці можуть залишатися без світла до чотирьох годин за один раз, повідомляє ДТЕК.
Згідно з оприлюдненим графіком, відключення відбуватимуться протягом усієї доби — як у денні, так і у вечірні та нічні години. Найдовші періоди без електропостачання припадатимуть на ранковий та вечірній піки споживання.
Графік відключень у Києві:
1.1 черга — 09:30–13:30
1.2 черга — 09:30–13:30, 20:00–23:30
2.1 черга — 09:30–13:30, 20:00–22:00
2.2 черга — 09:30–13:30, 20:00–22:00
3.1 черга — 13:00–17:00, 23:30–24:00
3.2 черга — 13:00–17:00
4.1 черга — 02:30–06:00, 13:00–17:00
4.2 черга — 13:00–17:00
5.1 черга — 06:00–10:00, 16:30–20:30
5.2 черга — 08:00–10:00, 16:30–20:30
6.1 черга — 06:00–10:00, 16:30–20:30
6.2 черга — 06:00–10:00, 16:30–20:30
У ДТЕК нагадують, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, та радять стежити за офіційними оновленнями.
Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.
Автор: Тетяна Андрійко