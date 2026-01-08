﻿
Столиця

До чотирьох годин без електрики: як відключатимуть світло в Києві

До чотирьох годин без електрики: як відключатимуть світло в Києві

Сьогодні у Києві знову діють графіки погодинних відключень електроенергії. У окремих чергах мешканці столиці можуть залишатися без світла до чотирьох годин за один раз, повідомляє ДТЕК.

Згідно з оприлюдненим графіком, відключення відбуватимуться протягом усієї доби — як у денні, так і у вечірні та нічні години. Найдовші періоди без електропостачання припадатимуть на ранковий та вечірній піки споживання.

Графік відключень у Києві:

1.1 черга — 09:30–13:30

1.2 черга — 09:30–13:30, 20:00–23:30

2.1 черга — 09:30–13:30, 20:00–22:00

2.2 черга — 09:30–13:30, 20:00–22:00

3.1 черга — 13:00–17:00, 23:30–24:00

3.2 черга — 13:00–17:00

4.1 черга — 02:30–06:00, 13:00–17:00

4.2 черга — 13:00–17:00

5.1 черга — 06:00–10:00, 16:30–20:30

5.2 черга — 08:00–10:00, 16:30–20:30

6.1 черга — 06:00–10:00, 16:30–20:30

6.2 черга — 06:00–10:00, 16:30–20:30

У ДТЕК нагадують, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, та радять стежити за офіційними оновленнями.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

електропостачанняграфіки відключеньграфіки для Києвавідключення світла 8 січня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Амеліна посмертно отримала літературну премію за книгу про війну і права людини
Культура 07.01.2026 18:33:25
Амеліна посмертно отримала літературну премію за книгу про війну і права людини
Читати
Союзники Данії в ЄС обговорюють колективні кроки у разі дій США щодо Гренландії
Полiтика 07.01.2026 17:45:11
Союзники Данії в ЄС обговорюють колективні кроки у разі дій США щодо Гренландії
Читати
«Такій людині не місце в Литві»: Ругінене прокоментувала слова російського опозиціонера
Свiт 07.01.2026 17:33:19
«Такій людині не місце в Литві»: Ругінене прокоментувала слова російського опозиціонера
Читати

Популярнi статтi