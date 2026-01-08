Гуманітарна катастрофа: у більшості міст Дніпропетровщини та Запоріжжя відсутнє світло, вода та мобільний зв’язок

Масована атака російських безпілотників на об’єкти критичної інфраструктури Дніпропетровської та Запорізької областей залишила більшість міст майже повністю без світла, води та мобільного зв’язку. За повідомленнями місцевих адміністрацій, удар пошкодив ключові підстанції та Придніпровську ТЕС, а також підстанції в Запоріжжі, Павлограді та Кривому Розі.

У Дніпрі через знеструмлення зупинився метрополітен, рятувальники евакуювали людей з тунелів, а лікарні та соціальні заклади переведено на генератори. У більшості районів також відсутнє водопостачання, що спричинило ажіотажну скупку води в магазинах, які працюють від генераторів.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті діє близько 130 колонок із технічною водою та 89 пунктів незламності, канікули у школах продовжено до 9 січня.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що в районах Інгулецький та Металургійний ситуація дуже складна. Немає електропостачання. Відсутні опалення, інтернет та мобільний зв’язок. Лікарні та соціальні заклади переведено на генератори.

Запорізька ОВА закликала жителів обмежити користування мобільними телефонами, базові станції переведено на акумулятори, ресурсу яких вистачить орієнтовно на 8 годин. Людям радять користуватися національним роумінгом або звертатися до пунктів незламності, щоб зв’язатися з рідними. Через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості сигналу, а сигнали повітряної тривоги можуть не працювати – у разі небезпеки громадян інформуватимуть гучномовці та патрульна поліція.

ДТЕК повідомив, що на Дніпропетровщині введено аварійні відключення світла, а відновлення електропостачання та води розпочнеться після стабілізації безпекової ситуації. Місцева влада закликала жителів зробити запаси води та дотримуватися правил користування генераторами та мобільним зв’язком. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко охарактеризував атаку як навмисний терор цивільного населення та спробу створити гуманітарну катастрофу.

Масове знеструмлення та перебої з водопостачанням роблять ситуацію критичною для мешканців, а відновлення комунікацій і енергопостачання поки що не має прогнозів.

