Вибори в Україні: у ЦВК заявили, що м’яч на боці Ради

У ЦВК наголосили, що для проведення виборів в Україні потрібно внести зміни до законодавства щодо проведення виборів в стані воєнного часу, тому наразі м’яч на боці Ради.

"У воєнних умовах вибори проведені бути не можуть. Президент України Володимир Зеленський наголосив в першу чергу на безпековому факторі. Вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні умови і відповідні законодавчі умови", - заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.



За словами Дубовика, потрібно провести ревізію українського законодавства, яке розраховано на мирний час, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Після того, як наступлять передумови, буде вирішено питання юридичне щодо воєнного стану, можна казати про проведення виборів. Але для проведення виборів потрібно внесення змін до законодавства, яке б враховувало нюанси проведення повоєнних виборів або виборів після припинення активної фази бойових дій", - додав він.



Як зазначив Дубовик, для цього потрібне напрацювання в парламенті дорожньої карти і законопроєкту.

"Центральна виборча комісія разом з експертним середовищем, з представниками міжнародних партнерів працює над необхідними змінами до законодавства. Але в цих умовах м’яч на полі Верховної Ради. Ми сподіваємося, що розпочне робота робочої групи, яка була анонсована на погоджувальній раді. І зможемо активно долучитись до цих процесів, організувати підготовку законодавчих актів", - сказав він.

Дубовик заявив про важливість забезпечити якомога більше залучення громадян до виборчих процесів. Зокрема тих громадян, що проживають за кордоном, військовослужбовців і тимчасово переміщених осіб, які проживають в інших громадах.

Фото: "Інтерфакс-Україна".